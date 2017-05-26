На Лямбирском шоссе иномарка сбила девушку, переходившую дорогу по "зебре"

На Лямбирском шоссе в Саранске накануне вечером, 25 мая, водитель иномарки сбил 23-летнюю девушку. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В итоге девушка с переломами, множественными ушибами и травмами была доставлена в больницу.

Водитель трезв.

Как сообщалось ранее, водитель «Лифан 214802» устроил ДТП в Саранске. Иномарка влетела в припаркованный на обочине полуприцеп KPOHE SO тягача Freightliner Centuri.

Инцидент случился на проспекте 60 лет Октября. Виновник аварии с тяжелыми травмами и переломами был доставлен в больницу.

Источник: gibdd.ru/r/13