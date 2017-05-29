В Мордовии ночной пожар уничтожил жилой дом

В Мордовии произошел пожар.

Инцидент случился в Инсаре. Когда огнеборцы прибыли на место вызова, здание полыхало открытым огнем. Пожарные сбили пламя, не дав ему перейти на соседние постройки.

Вследствие пожара дом поврежден на площади 100 кв.м. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщалось ранее, в Саранске произошел пожар в столярном цехе. Инцидент случился в Октябрьском районе на ул. Рузаевской.

Когда спасатели прибыли на место вызова, строение горело открытым пламенем. Быстрому распространению огня способствовало большое количество древесины внутри.

Источник: izvmor.ru