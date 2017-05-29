В Мордовии пешеходы все чаще попадают под машины

В республике участились случаи ДТП с участием пешеходов.

Сообщается, что за 4 месяца 2017-го на территории Мордовии случилось 66 аварий с участием пешеходов, в которых погибли 3 человека и 72 получили травмы.

В республиканской Госавтоинспекции подмечают, что больше виновными являются шоферы, однако и прохожие сами в некоторых случаях нарушают Правила дорожного движения.

Напомним, что накануне в Саранске на улице Полежаева произошло ДТП. Водитель на Volkswagen Tiguan совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть в неположенном месте. Прибывшие на место ДТП работники скорой помощи констатировали смерть пешехода.

Источник: izvmor.ru