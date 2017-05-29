Мордовская байдарочница выиграла "золото" на этапе Кубка мира

Елена Анюшина из Мордовии стала победительницей состязаний в байдарке-одиночке на дистанции 500 метров на втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии.

Спортсменка преодолела дистанцию за 1 мин. 47,755 сек., обойдя двукратную олимпийскую чемпионку новозеландку Лизу Каррингтон. Третье место заняла венгерка Тамара Такач.

Ранее сообщалось, что в Смоленске завершился чемпионат России по легкой атлетике среди паралимпийцев. Представитель Мордовии Евгений Швецов по итогам соревнований стал обладателем 3 золотых наград.

Как сообщает республиканское минспорта, трехкратный паралимпийский чемпион, выступающий в классе Т36, финишировал первым в беге на дистанциях 200, 400 и 800 метров.

Источник: izvmor.ru