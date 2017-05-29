Жителя Саранска задержали в Подмосковье с 2 кг гашиша

В подмосковном поселке Немчиновка задержали уроженца Саранска с крупной партией наркотиков.

Сообщается, что у задержанного было выявлено и конфисковано 22 пластины спрессованного вещества темно-коричневого цвета. Экспертиза показала, что это гашиш массой более 2 килограмм.

На данный момент в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Жителю Саранска грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Краснослободском районе республики произошла крупная кража ядохимикатов со склада сельскохозпредприятия. Общая сумма ущерба составила более 6 миллионов рублей.

В настоящее время сотрудники полиции проводят массовые проверки условий хранения товарно-материальных ценностей сельхозпредприятий.

Источник: izvmor.ru