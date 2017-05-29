В Старошайговском районе "шестерка" влетела в столб

В Старошайговском районе Мордовии отечественный ВАЗ-2106 влетел в столб. Инцидент произошел в 3:30 утра около села Новая Саловка. По предварительным данным, водитель "шестерки" не справился с управлением.

В результате ДТП пострадал один человек, сообщает пресс-служба МЧС по РМ. Подробности происшествия уточняются.

Как сообщалось ранее, в Саранске произошли сразу две аварии на улице Севастопольской. Сообщается, что на кольце возле гипермаркета мусоровоз прижал "Опель Астра" к дорожному ограждению. А около автосалона "Мицубиси" въехал в бок "Дэу Матиз". Пострадавшие отсутствуют.

Источник: 13.mchs.gov.ru