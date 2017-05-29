Житель Мордовии случайно заколол себя косой

В минувшую субботу в Инсарском районе Мордовии произошла непоправимая трагедия. 63-летний местный житель вонзил себе в грудь острие косы, получил проникающее ранение в сердце и скончался практически сразу же.

Известно, что подвыпивший мужчина планировал скосить траву во дворе своего дома. Он точил косу в сарае и, судя по всему, она соскочила и угодила прямо в грудь мужчины. Раненый нашел в себе силы выйти из строения, увидел жену, сказал: "Все…", после чего замертво рухнул у ее ног.

Прибывшие на место трагедии медики лишь констатировали смерть мужчины.

Как сообщалось ранее, в Саранске на улице Полежаева водитель на Volkswagen Tiguan совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть в неположенном месте. Прибывшие на место ДТП работники скорой помощи констатировали смерть пешехода.

Источник: izvmor.ru