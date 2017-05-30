В Саранске месячный малыш упал с табуретки

В Детскую республиканскую больницу №1 с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом правой теменной кости поступил малыш.

Ребенок, которому 17 мая исполнился всего лишь месяц, упал с табуретки. Как новорожденный оказался на табуретке, выясняют представители полиции, а врачи пытаются спасти ребенка.

Ранее сообщалось, что в Саранске осудят 45-летнюю Светлану Миганову, которая обвиняется в том, что изрезала ножом собственную внучку в декабре 2016-го.

Как стало известно в ходе расследования, женщина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, избила и исколола ножом четырехлетнюю внучку, после чего вытолкнула девочку раздетой на лестничную площадку подъезда. Девочка упала и скатилась вниз по лестничному маршу.

Источник: izvmor.ru