В Мордовском заповеднике открылась лавка сувениров

В Мордовском заповеднике имени Смидовича на территории центральной усадьбы в поселке Пушта открылась сувенирная лавка. Здесь любой желающий сможет присмотреть всевозможные изделия, созданные мордовскими умельцами из природных материалов, но не нанося ущерба природе, и разнообразную печатную продукцию. Также можно приобрести понравившиеся экземпляры для себя или кому-нибудь в подарок.

Первыми посетителями сувенирной лавки стали участники состоявшегося в Мордовии заседания Ассоциации директоров и национальных парков Приволжского федерального округа.

Как сообщалось ранее, сотрудники прокуратуры Темниковского района приняли участие в субботнике в Мордовском заповеднике. Активисты убрали территорию у въезда в поселок Пушта, а также на тропе "Знакомьтесь: Мордовский заповедник!".

Источник: izvmor.ru