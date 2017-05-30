В Мордовском заповеднике открылась лавка сувениров

В Мордовском заповеднике имени Смидовича на территории центральной усадьбы в поселке Пушта открылась сувенирная лавка. Здесь любой желающий сможет присмотреть всевозможные изделия, созданные мордовскими умельцами из природных материалов, но не нанося ущерба природе, и разнообразную печатную продукцию. Также можно приобрести понравившиеся экземпляры для себя или кому-нибудь в подарок.
Первыми посетителями сувенирной лавки стали участники состоявшегося в Мордовии заседания Ассоциации директоров и национальных парков Приволжского федерального округа.
Как сообщалось ранее, сотрудники прокуратуры Темниковского района приняли участие в субботнике в Мордовском заповеднике. Активисты убрали территорию у въезда в поселок Пушта, а также на тропе "Знакомьтесь: Мордовский заповедник!".
Источник: izvmor.ru