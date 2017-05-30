Мордовские легкоатлеты привезли 2 медали с чемпионата России

Представители Комплексной школы олимпийского резерва Мордовии взяли 2 медали на командном чемпионате России в Сочи. Иван Ухов завоевал золото в прыжках в высоту, показав результат 2 метра 30 сантиметров. Серебро добыл молотобоец Сергей Литвинов, отправивший снаряд на 75 метров 63 сантиметра.

Как сообщалось ранее, в Смоленске завершился чемпионат России по легкой атлетике среди паралимпийцев. Представитель Мордовии Евгений Швецов по итогам соревнований стал обладателем 3 золотых наград.

Трехкратный паралимпийский чемпион, выступающий в классе Т36, финишировал первым в беге на дистанциях 200, 400 и 800 метров.

Всего в соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 45 регионов страны.

Источник: izvmor.ru