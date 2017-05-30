"Опель" влетел в отбойник в Зубово-Полянском районе - пострадал ребенок

Жители Мурманской области стали участниками ДТП в Зубово-Полянском районе Мордовии. В пресс-службе ГИБДД по РМ сообщили, что водитель "Опель Вектра" не справился с управлением и въехал в металлический отбойник.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир иномарки. 10-летний ребенок с ушибами был доставлен в больницу.

Как сообщалось ранее, в Саранске на проспекте 50 лет Октября "Опель" протаранил припаркованную фуру.

Вследствие аварии получила травмы 16-летняя пассажирка легкового автомобиля. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и повреждениями она была госпитализирована.

Источник: gibdd.ru/r/13