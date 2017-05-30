Водитель "шестерки" получил серьезные травмы, врезавшись в дерево

Водитель вазовской "шестерки" серьезно пострадал при столкновении его автомобиля с деревом. Инцидент случился в Старошайговском районе на 64 км автодороги Р-180 подъезд к г.Саранск от автодороги М-5 "Урал".

В пресс-службе ГИБДД по РМ сообщили, что автомобилист не справился с управлением, съехал в кювет, после чего врезался в дерево. Водитель в бессознательном состоянии с серьезными травмами был доставлен в реанимацию. У него взята кровь на анализ.

Как сообщалось ранее, в Старошайговском районе Мордовии отечественный ВАЗ-2106 влетел в столб. Инцидент произошел в 3:30 утра около села Новая Саловка. По предварительным данным, водитель "шестерки" не справился с управлением.

Источник: gibdd.ru/r/13