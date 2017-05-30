В Саранске строительный кран едва не упал на здание школы из-за урагана

Ураган, обрушившийся на Саранск 29 мая, едва не привел к падению строительного крана. По данным пресс-службы ГУ МЧС по РМ, ЧП произошло в микрорайоне Юбилейный.

Кран накренился в сторону строящейся школы в районе улицы Волгоградской.

Другие подробности происшествия неизвестны.

Как сообщалось ранее, ураган, который обрушился на Саранск вечером 29 мая навредил не только домам, деревьям и автомобилям, но и привел к травмам некоторых граждан. Спасатели выезжали на вызовы всю ночь, поскольку стихия бушевала без устали.

Так, на улице Фурманова дерево упало на мужчину, который решил спрятаться под ним от грозы. Пострадавшего в состоянии шока доставили в больницу.

Источник: 13.mchs.gov.ru