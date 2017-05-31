В последние дни мая в Саранске ограничивают движение транспорта

В центре Саранска 30 и 31 мая ограничат движение транспорта. Это связано с проведением общегородского строевого смотра и развода патрульно-постовых нарядов полиции, сообщили в администрации города.

Так, с 12:00 до 16:00 31 мая запрещена парковка и движение по улицам:

- Советская (на участке от ул. Пролетарской до ул. Большевистской);

- Красноармейская (на участке от ул. Саранской до ул. Советской).



Отметим, что такое же ограничение действовало в городе с 13:00 до 15:00 30 мая.



Как сообщалось ранее, мордовские защитники природы провели субботник на территории около родника, который находится невдалеке от Саранска. Этот источник хорошо известен многим жителям республики. Он находится недалеко от автотрассы, но в нем течет чистейшая ключевая вода, которая пользуется большим спросом у населения.

Источник: adm-saransk.ru