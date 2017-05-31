В Рузаевке ВАЗ врезался в "Хюндай" - пострадал 5-летний ребенок

В Рузаевке произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего пострадал 5-летний ребенок.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, инцидент случился на перекрестке улиц 40 лет Победы-Куйбышева. Водитель ВАЗа стал совершать обгон, однако не убедился в безопасности маневра и врезался в поворачивающий "Хюндай Солярис".

В результате ДТП травмы получил малолетний пассажир иномарки. Ребенок был доставлен в больницу.

Как сообщалось ранее, водитель вазовской "шестерки" серьезно пострадал при столкновении его автомобиля с деревом. Инцидент случился в Старошайговском районе на 64-м км автодороги Р-180 подъезд к г.Саранск от автодороги М-5 "Урал".

Источник: gibdd.ru/r/13