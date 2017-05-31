Депутат из Кадошкинского района Мордовии лишилась мандата, скрыв доходы

Депутат Пушкинского сельского поселения Кадошкинского района лишилась своего мандата после того, как скрыла сведения о доходах. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Из материалов дела следует, что чиновница не представила справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год. В результате этого полномочия депутата были прекращены досрочно.

Как сообщалось ранее, прокуратура Зубово-Полянского района Мордовии провела проверку работы ООО "Салют". Как стало известно, учредитель этой фирмы передал бывшему начальнику колонии № 13 Дмитрию Нецкину 120 тысяч рублей. За эти деньги Нецкин должен был продавать швейные изделия коммерческой организации.

В итоге фирма оштрафована на 1 миллион рублей.

Источник: prokrm.ru