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Депутат из Кадошкинского района Мордовии лишилась мандата, скрыв доходы

Депутат из Кадошкинского района Мордовии лишилась мандата, скрыв доходы

Депутат Пушкинского сельского поселения Кадошкинского района лишилась своего мандата после того, как скрыла сведения о доходах. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 

Из материалов дела следует, что чиновница не представила справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год. В результате этого полномочия депутата были прекращены досрочно.

Как сообщалось ранее, прокуратура Зубово-Полянского района Мордовии провела проверку работы ООО "Салют". Как стало известно, учредитель этой фирмы передал бывшему начальнику колонии № 13 Дмитрию Нецкину 120 тысяч рублей. За эти деньги Нецкин должен был продавать швейные изделия коммерческой организации.

В итоге фирма оштрафована на 1 миллион рублей.


Источник: prokrm.ru