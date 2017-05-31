В Саранске школьник попал под колеса автомобиля на "зебре"

На проспекте 60 лет Октября в Саранске автомобиль сбил ребенка на "зебре".

Согласно предварительным данным, школьник переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал автомобиль. К счастью, мальчик сильно не пострадал, отделавшись немногочисленными ушибами.

Другие обстоятельства ДТП станут известны позже.

Как сообщалось ранее, ураган, который обрушился на Саранск накануне вечером, 29 мая, навредил не только домам, деревьям и автомобилям, но и привел к травмам некоторых граждан. Так, на улице Фурманова дерево упало на мужчину, который решил спрятаться под ним от грозы. Пострадавшего в состоянии шока доставили в больницу.

Источник: izvmor.ru