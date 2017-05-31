Выставка работ студентов МГУ им. Огарева открылась в Подлесной Тавле

В экспериментальной детской художественной школе, которая находится в Подлесной Тавле, открылась выставка работ студентов Института национальной культуры МГУ им. Н.П.Огарева. Мероприятие получило название "Весенняя песнь Иненармунь".

Основа выставки – дипломные и курсовые работы, которые объединяет образ птицы. На выставке представлены керамика, резьба и роспись по дереву, ткачество, вышивка, батик. Где-то образ птицы лишь угадывается, а где-то, как в работе в технике батик студентки второго курса Татьяны Лукьяновой "Ночной дозор", он весьма ярко выражен.

Как сообщалось ранее, в Москве с 3 по 6 июня пройдет книжный фестиваль "Красная площадь", приуроченный ко дню рождения А.С. Пушкина и Дню русского языка. Аналогичные фестивали уже проходили в 2015 и 2016 годах и тогда стали важными событиями в литературной и культурной жизни России.

Источник: izvmor.ru