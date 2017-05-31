Сотрудник УФСИН РМ пойдет под суд за взятку

В Мордовии по обвинению в получении взятки будут судить сотрудника регионального УФСИН. Как сообщили в пресс-службе СК по РМ, следствие установило, что младший инспектор отдела безопасности ФКУ ЛИУ-19 Александр Кирдяев получил от осужденного 16 тысяч рублей за передачу ему мобильного телефона.

Данный факт выявили сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН по РМ. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось ранее, в Мордовии Следственный комитет проводит проверку по факту нападения бродячих собак на детей в городе Ковылкино. Животные покусали детей во время урока физкультуры в школе №4. К счастью, обошлось без серьезных последствий - школьникам вовремя оказали медпомощь.

Источник: mordovia.sledcom.ru