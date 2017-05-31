СК Мордовии проверит информацию о нападении бродячих собак на детей

В Мордовии Следственный комитет проводит проверку по факту нападения бродячих собак на детей в городе Ковылкино.

Напомним, животные покусали детей во время урока физкультуры в школе №4. К счастью, обошлось без серьезных последствий - школьникам вовремя оказали медпомощь.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"Будут опрошены пострадавшие, а также свидетели и очевидцы случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - прокомментировали в СК РФ по РМ.

Как сообщалось ранее, в Атюрьевском районе республики 3-летняя девочка, оставшись без присмотра родителей, получила травмы.

Сообщается, что взрослые оставили малютку на короткое время одну в комнатке, в это мгновение она упала с кресла. Падение с незначительной высоты обернулось для малышки не самыми приятными последствиями, в клинике доктора диагностировали у девочки серьезный ушиб.

Источник: mordovia.sledcom.ru