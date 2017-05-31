На форуме "Инерка - 2017" будут учить искусству туризма

В рамках молодежного форума "Инерка - 2017" будет организована смена "Туристов", которая пройдет с 4 по 9 июля. В рамках смены участники будут изучать азы туристической "науки": ориентирование на местности, технику пешеходного туризма, первую доврачебную помощь, веревочный городок, туристическую полосу препятствий, мастер-классы, лекции и т.д.

Участие в смене может принять любой желающий. Основные требования: возраст от 14 до 18 лет, отсутствие противопоказаний для занятий спортом.

Как сообщалось ранее, в Москве с 3 по 6 июня пройдет книжный фестиваль "Красная площадь", приуроченный ко дню рождения А.С. Пушкина и Дню русского языка. Аналогичные фестивали уже проходили в 2015 и 2016 годах, и тогда стали важными событиями в литературной и культурной жизни России.

Источник: izvmor.ru