Пенсионерка из Мордовии лишилась почти 100 тысяч рублей, поверив лже-целителю

Пожилая жительница Мордовии доверилась мнимому "целителю" и лишилась накопленных сбережений. В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что пострадавшая увидела рекламу целителя по телевизору. Она позвонила по указанному номеру, где ей озвучили первоначальную сумму оплаты за сеанс - 20 тысяч рублей.

Бабушка перевела на указанный счет эту сумму, после чего оплачивала таким образом каждое общение с "целителем". В общей сложности женщина лишилась 93 тысяч рублей. Когда же у нее закончились деньги, и она сообщила об этом своему "гуру", тот бесследно исчез. После этого потерпевшая обратилась за помощью к правоохранителям.

Как сообщалось ранее, уроженка Саранска стала жертвой мошенника. 22-летняя девушка отдала ремонтировать малознакомому молодому человеку собственный мобильный телефон. При этом договор о выполнении услуг, а также расписку о передаче техники оформлять с ним не стала.

Источник: 13.мвд.рф