Студентка Ковылкинского филиала МГУ им. Огарева - призер всероссийского молодежного форума

Студентка из Мордовии заняла призовое место на молодежном форуме "Моя законотворческая инициатива". Участие в данном всероссийском мероприятии приняли студенты из 60 регионов России.

Мордовский университет представляла студентка специальности "Право и организация социального обеспечения" Ковылкинского филиала Любовь Шилова. За свою работу "Моя законотворческая инициатива" она была награждена Дипломом II степени.

Как сообщалось ранее, в экспериментальной детской художественной школе, которая находится в Подлесной Тавле, открылась выставка работ студентов Института национальной культуры МГУ им. Н.П.Огарева. Мероприятие получило название "Весенняя песнь Иненармунь". Основа выставки – дипломные и курсовые работы, которые объединяет образ птицы.

Источник: izvmor.ru