Житель Саранска получил ожоги 25% тела на собственной кухне

Житель Саранска попал в больницу из-за неосторожного обращения с огнем. По информации пресс-службы МЧС по Мордовии, пострадавший готовил себе еду, накрыл посуду полотенцем и ушел в другую комнату. Полотенце вспыхнуло, от него загорелись пластиковые панели на стене, а также занялся навесной потолок.

Мужчина вернулся на кухню и бросился сбивать пламя, однако расплавленный пластик капал ему на руки и лицо. С пожаром он справился, но получил серьезные ожоги.

В результате неаккуратного потерпевшего с ожогами 25% тела доставили в ожоговый центр 4-й городской больницы.

Как сообщалось ранее, в Инсаре случился пожар. Когда огнеборцы прибыли на место вызова, здание полыхало открытым огнем. Пожарные сбили пламя, не дав ему перейти на соседние постройки.

Погибших и пострадавших нет.

Источник: 13.mchs.gov.ru