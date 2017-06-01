Житель Ульяновска трагически погиб на стройке в Мордовии

На одной из стройплощадок Саранска произошла трагедия. 30 мая около 13:00 во время разгрузки рубероида с кузова МАЗа упал водитель.

Как стало известно, мужчина отодвигал тент, в какой-то момент оступился и полетел вниз с высоты двух метров. При падении 33-летний рабочий ударился головой о железобетонную плиту и получил ушиб головного мозга. Врачи пытались спасти жизнь потерпевшего, однако около 20:00 он скончался.

Известно, что погибший – житель Ульяновска, работал у индивидуального предпринимателя. В день своей гибели мужчина привез в Мордовию строительные материалы из соседнего региона.

Как сообщалось ранее, ураган, обрушившийся на Саранск 29 мая, едва не привел к падению строительного крана.

Источник: izvmor.ru