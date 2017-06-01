В Саранске 3 июня пустят автобусы до кладбищ

В субботу, 3 июня, в День особого поминовения усопших в Саранске до Ключаревских кладбищ будет организовано движение общественного транспорта.

В мэрии сообщили, что автобусы будут отъезжать от автовокзала. На территории кладбища № 4 будет организована бесплатная перевозка пассажиров.

Ранее сообщалось, что специализированный автобус по безопасности дорожного движения "Школа дорожной безопасности" приедет из Москвы в Саранск. Сейчас он совершает большой тур по регионам России, а 3 июня прибудет в столицу Мордовии.

Отметим, что автобус-тренажер на сегодняшний день остается уникальным средством обучения детей основам дорожной грамотности.

Источник: izvmor.ru