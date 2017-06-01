На Юго-Западном шоссе в Саранске 3 июня ограничат движение

В субботу, 3 июня, с 7 утра до 14 часов дня в Саранске будет ограничено движение транспорта по Юго-Западному шоссе. Об этом сообщает городская администрация. Исключение составит общественный транспорт и спецмашины.

Ограничение введено в целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения в День особого поминовения усопших.

Как сообщалось ранее, специализированный автобус по безопасности дорожного движения "Школа дорожной безопасности" приедет из Москвы в Саранск. Сейчас он совершает большой тур по регионам России, а 3 июня прибудет в столицу Мордовии.

Автобус-тренажер на сегодняшний день остается уникальным средством обучения детей основам дорожной грамотности. Он наглядно демонстрирует действие ремней безопасности при дорожной аварии либо резком торможении.

Источник: adm-saransk.ru