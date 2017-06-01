От укусов клещей в Мордовии пострадали уже почти 100 человек

Количество граждан Мордовии, пострадавших от укусов клещей, растет. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по РМ, на сегодняшний день насчитывается уже 99 потерпевших, в том числе 42 ребенка.

Наибольшее количество пострадавших насчитывается в Саранске — 31 человек. По 11 человек зарегистрировано в Рузаевском и Кочкуровском районах.

Специалисты напоминают, что Мордовия является территорией, не эндемичной по клещевому энцефалиту. Вместе с тем они советуют не снимать самостоятельно клеща, а незамедлительно обращаться к медикам за профессиональной помощью.

Как сообщалось ранее, знаменитое "Орлово гнездо", являющееся любимым местом отдыха граждан, будет внесено в список культурно-природного наследия России.

Источник: Роспотребнадзор по РМ