В Мордовии ищут педофила из Рязани

Педофил, который напал на ребенка в Рязани, может прятаться в Мордовии. Инцидент произошел 15 марта 2017 года в подъезде одного из домов по улице Островского, сообщает пресс-служба республиканского СКР. В тот день мужчина совершил развратные действия в отношении школьницы

По версии следствия, нападавший следил за ребенком всю дорогу от школы домой. В подъезд он зашел вместе с жертвой.

Приметы педофила: на вид 25-30 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, носит усы рыжего цвета и очки. Был одет в пальто серого цвета длиной до колен, спортивную шапку черного цвета.

Как сообщалось ранее, полиция Мордовии задержала мужчину, который сделал ложное сообщение о якобы готовящемся теракте. Неизвестный позвонил в отделение полиции в Ардатово и сообщил, что на территории района произойдет террористический акт.

Источник: mordovia.sledcom.ru