Две школьницы попали в больницу в Саранске, отравившись алкоголем

В Саранске две школьницы получили сильное отравление, перебрав с алкоголем. Минувшей ночью 14-летние девочки в состоянии острой алкогольной интоксикации были доставлены в детскую республиканскую больницу.

В настоящее время неизвестно, где и при каких обстоятельствах школьницы употребляли алкоголь. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Как сообщалось ранее, в Мордовии двое малолетних детей получили серьезные травмы, облившись кипятком. С ожогами второй степени - бедер, голеней и нижних конечностей мальчики 2 и 3 лет были госпитализированы в Комсомольскую районную больницу.

Дети остались без присмотра родителей и опрокинули на себя кипящий чайник. В настоящее время малыши проходят курс лечения, а представители службы ПДН проведут по факту произошедшего проверку.

Источник: izvmor.ru