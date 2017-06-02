Баннеры в Саранске знакомят горожан с историей мордовского футбола

С историей футбола Мордовии уроженцы и гости Саранска могут ознакомиться, прогуливаясь по набережной реки Саранки.

Там выставлены красочные баннеры с фото разных лет: памятные события, матчи, спортсмены.

Можно и почитать: фото дополняют тексты, раскрывающие интересные факты из истории развития в республике самого народного вида спорта.

Ранее сообщалось, что на стадионе "Мордовия Арена" завершен монтаж всех блоков купола. Общий вес металлоконструкций составляет 6 тысяч тонн. Работа по их установке велась круглосуточно. Первая из 88 Г-образных консолей купола была смонтирована 8 месяцев назад.

Источник: izvmor.ru