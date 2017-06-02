В Саранске театр "Крошка" закрывает юбилейный сезон

Саранский Центра театра и кино "Крошка" отметит закрытие 25-го театрального сезона кукольным спектаклем "Русалочка".

Это добрая поучительная сказка о бескорыстной любви и дружбе состоится 3 июня в 12:00.

Юная Русалочка в день своего совершеннолетия обязана стать злой и беспощадной. Министры холодного дна дают ей поручение утопить судно, принца и его матросов, однако Русалочка совсем не желает превращаться в злое чудовище. Она успокаивает бурю и спасает принца.

Ранее сообщалось, что специализированный автобус по безопасности дорожного движения "Школа дорожной безопасности" приедет из Москвы в Саранск. Сейчас он совершает большой тур по регионам России, а 3 июня прибудет в столицу Мордовии.

Отметим, что автобус-тренажер на сегодняшний день остается уникальным средством обучения детей основам дорожной грамотности.

Источник: izvmor.ru