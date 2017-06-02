Прокуратура Мордовии вынудила закрыть 3 сайта для "зацеперов"

По требованию прокуратуры Лямбирского района Мордовии были закрыты три сайта, которые содержали запрещенную информацию о способах зацепинга (проезд снаружи поездов, электричек, троллейбусов, в том числе на крышах). На всех ресурсах, которые отныне недоступны, были размещены видеоролики и статьи, обучающие начинающих зацеперов.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что данная информация в случае принятия ее к руководству может способствовать травмированию лиц, в том числе с летальным исходом.

Теперь данные интернет-ресурсы заблокированы.

Как сообщалось ранее, прокуратура Лямбирского района Мордовии выявила нарушения на некоторых сайтах в Интернете, где продавались электроудочки и рассказывалось о способах их изготовления. Данное оборудование является нелегальным на территории РФ.

Источник: prokrm.ru