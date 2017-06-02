На улице Косарева в Саранске столкнулись "Приора" и BMW

Очередное ДТП произошло в Саранске. На улице Косарева столкнулись «Лада Калина» и BMW.

Информация о происшествии появилась в соцсетях. Там же очевидцы выложили фотографии с места ЧП.

Судя по кадрам, у иномарки сильно повреждена правая часть кузова. Не исключено, что в инциденте есть пострадавшие, так как на место аварии прибыли врачи «скорой помощи».

Что именно стало причиной столкновения, на данный момент неизвестно. Все подробности ДТП станут известны позднее.

Как сообщалось ранее, в поселке Ялга "Митсубиси Паджеро" слетел с дороги неподалеку от предупреждающего знака. Очевидицы информируют, что шофер совершил маневр, уходя от столкновения с большегрузом.