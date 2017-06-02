Нетрезвый житель Мордовии зарезал соседа, за что ответит перед судом

В Зубово-Полянском районе Мордовии завершено расследование дела о жестоком убийстве. На скамье подсудимых - 44-летний мужчина, который зарезал приятеля.

Как сообщает пресс-служба СКР по РМ, 16 февраля нетрезвый гражданин пришел к 58-летнему жителю села Журавкино. Между хозяином и гостем произошла ссора, быстро переросшая в драку. В ходе конфликта гость несколько раз ударил оппонента ножом. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

В ходе расследования обвиняемый полностью признал вину. Теперь его судьбу решит суд.

Как сообщалось ранее, житель Зубово-Полянского района задержан по подозрению в убийстве мачехи. Согласно версии следствия, 26 мая в ходе ссоры мужчина нанес множественные удары ножом 55-летней женщине. От полученных ран она скончалась на месте происшествия.

Источник: mordovia.sledcom.ru