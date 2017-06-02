Метатели молота из Мордовии взяли 4 медали на первенстве ПФО

Мордовские спортсмены вернулись с наградами с первенства Приволжского федерального округа по легкой атлетике в Казани.

По информации КСШОР по РМ, золотые медали завоевали двое метателей молота: Мария Феоктистова отправила свой снаряд на 49,39 м, а Никита Семенов — на 56,76 м. Бронза в копилке еще одного метателя молота - Ивана Дроздова (61,52 м).

Кроме того, золото взяла метательница молота Юлия Сидорова. С результатом 54,90 м она прошла отбор на финал Спартакиады учащихся России, который пройдет в Майкопе 2-6 августа.

Как сообщалось ранее, представители Комплексной школы олимпийского резерва Мордовии взяли 2 медали на командном чемпионате России в Сочи. В частности Иван Ухов завоевал золото в прыжках в высоту, а серебро добыл молотобоец Сергей Литвинов.

Источник: КСШОР по РМ