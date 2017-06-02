В Москве задержали торговца экстремистской литературой из Мордовии

Уроженец Мордовии был задержан в Москве по подозрению в распространении экстремистской литературы. Как сообщает пресс-служба Басманного суда столицы, 48-летний подозреваемый продавал книги, среди которых оказались и издания с запрещенным содержанием.

О дальнейшей судьбе мужчины пока ничего не известно.

Как сообщалось ранее, по требованию прокуратуры Лямбирского района Мордовии были закрыты три сайта, которые содержали запрещенную информацию о способах зацепинга (проезд снаружи поездов, электричек, троллейбусов, в том числе на крышах). На всех ресурсах, которые отныне недоступны, были размещены видеоролики и статьи, обучающие начинающих зацеперов.

Источник: basmanny.msk.sudrf.ru