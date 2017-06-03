Жительница Мордовии, убившая троих детей, признала вину частично

Судебный процесс по делу матери-убийцы стартовал в Торбеевском районе Мордовии. Как удалось установить в ходе следствия, 32-летняя Наталья Эрзина расправилась с тремя своими новорожденными детьми. Двоих она закопала на местном кладбище, третьего оставила истекать кровью в сарае.

1 июня было оглашено обвинительное заключение, допрошены 5 свидетелей. Подсудимая признала свою вину частично. Следующее заседание состоится 9 июня.

Как сообщалось ранее, сотрудники СКР по РМ задержали жителя Зубово-Полянского района по подозрению в убийстве мачехи. Согласно версии расследования, 26 мая в ходе ссоры мужчина нанес множественные удары ножом 55-летней женщине. От полученных ран она скончалась на месте происшествия. Обнаружил тело местный житель, который зашел ее проведать.

Источник: izvmor.ru