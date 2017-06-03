В Саранске в гаражном боксе взорвался автомобиль

Вечером 1 июня в Саранске произошел взрыв автомобиля.
Как сообщили в региональном МЧС, инцидент произошел около дома №13 на улице Центральная, прямо в гаражном боксе. В результате взрыва автомобиль сгорел дотла, повреждено помещение на площади 20 кв.м. В результате пожара никто не пострадал.
По словам местных жителей, в этом боксе действовал небольшой автосервис. В момент взрыва автомобиль чинил один из сотрудников. Неизвестно, действовала ли ремонтная мастерская на законных основаниях.
Как сообщалось ранее, на улице Косарева в Саранске столкнулись «Лада Калина» и BMW.
Информация о происшествии появилась в соцсетях. Там же очевидцы выложили фотографии с места ЧП.
Источник: 13.mchs.gov.ru