В Саранске в гаражном боксе взорвался автомобиль

Вечером 1 июня в Саранске произошел взрыв автомобиля.

Как сообщили в региональном МЧС, инцидент произошел около дома №13 на улице Центральная, прямо в гаражном боксе. В результате взрыва автомобиль сгорел дотла, повреждено помещение на площади 20 кв.м. В результате пожара никто не пострадал.

По словам местных жителей, в этом боксе действовал небольшой автосервис. В момент взрыва автомобиль чинил один из сотрудников. Неизвестно, действовала ли ремонтная мастерская на законных основаниях.

Как сообщалось ранее, на улице Косарева в Саранске столкнулись «Лада Калина» и BMW.

Информация о происшествии появилась в соцсетях. Там же очевидцы выложили фотографии с места ЧП.

Источник: 13.mchs.gov.ru