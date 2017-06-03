В Ардатовском районе вор украл из магазина 300 пачек сигарет

Житель Ардатовского района подозревается в краже и сельского магазина. По данным пресс-службы МВД по РМ, 36-летний мужчина проник в торговое помещение ночью, разбив окно. С собой он прихватил 300 пачек сигарет, после чего выбрался наружу тем же способом.

Полицейские быстро вычислили и задержали вора. Табачные изделия полицейские обнаружили в сарае, расположенном рядом с его домом.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, полиция Саранска задержала безработного 53-летнего местного жителя, который из подъезда дома на ул. Мордовская украл 2 детские коляски. Мужчина был доставлен в отдел, где сознался в правонарушении.

Источник: 13.мвд.рф