Жители Саранска могут получить информацию о сдаче жилья в аренду на время ЧМ-2018 по телефону

Жители Саранска имеют возможность получить консультацию по вопросу предоставления своего жилья для размещения в них болельщиков на период проведения чемпионата мира 2018 года. Как сообщили в администрации города, любой желающий может подать заявку на размещение у себя иностранцев и получить ответы на интересующие вопросы по телефонам: 8 (8342) 24-83-15, 24-19-03.

Более подробную информацию можно получить в "Городском жилищном агентстве".

Как сообщалось ранее, во время встречи врио главы Мордовии Владимира Волкова с представителями бизнес-сообщества, посвященной подготовке к мундиалю, была озвучена информация о том, что как минимум 15 тысяч гостей ЧМ-2018 должны быть размещены на квартирах горожан и в частном секторе. В общей сложности в следующем году столицу Мордовии во время футбольного мундиаля должны посетить около 200 тысяч болельщиков.

Источник: adm-saransk.ru