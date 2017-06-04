Глава казначейства Мордовии, подозреваемый в коррупции, покинул свой пост

Глава управления Федерального казначейства по Мордовии Виктор Кедров в связи с достижением пенсионного возраста покинул свой пост.

На сайте ведомства говорится, что с 26 мая временно исполняющим обязанности руководителя назначен его заместитель Владимир Аброськин.

Напомним, Виктор Кедров подозревается в преступлении коррупционной направленности.

Отметим, что Кедров руководит Управлением Федерального казначейства по РМ с 2005 года. Государственный советник РФ второго класса, заслуженный экономист РФ, кандидат экономических наук. Имеет ряд государственных и ведомственных наград и поощрений.

Источник: mordovia.roskazna.ru