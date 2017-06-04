В Зубово-Полянском районе восстанавливают храм Василия Мордовского

Храм священномученика Василия Эрекаева (Мордовского) в селе Подлясово Зубово-Полянского района продолжают восстанавливать в Мордовии. В пресс-службе местной епархии сообщили, что иерей Николай Ошкин с прихожанами 1 июня присутствовал при заливке фундамента будущего храма.

Кроме того, на въезде в Подлясово, недалеко от строящегося храма, силами местных жителей был установлен поклонный крест, который после установки был освящен.

Как сообщалось ранее, в середине мая Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий освятил храм в честь святителя Николая Чудотворца в резиденции Иоанно-Богословского Макаровского мужского монастыря. Данное событие совершилось в преддверии первого принесения в Россию частиц святых мощей святителя.

Источник: izvmor.ru