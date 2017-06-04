В Саранске 20 человек арестованы на 47 суток за долги

Очередной этап оперативно-профилактической операции "Должник" прошел в Мордовии. В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что по ее итогам 20 злостных неплательщиков отправили под административный арест на 47 суток. Еще 23 правонарушителя должны заплатить штраф.

Всего в рамках спецоперации в службу судебных приставов для принудительного взыскания штрафов направлено 350 постановлений на общую сумму 152 тысячи рублей. Отметим, что лишь 17 человек добровольно оплатили ранее наложенные штрафы.

Как сообщалось ранее, судебные приставы Мордовии за 4 месяца 2017 года вынесли более 4 тысяч постановлений об ограничении права выезда за пределы России. Под такие санкции попали граждане, которые являются должниками по исполнительному производству.

Источник: 13.мвд.рф