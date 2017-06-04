В Мордовии ребенок опрокинул на себя кружку с кипятком

В Мордовии еще один ребенок, оставленный без присмотра, обварился кипятком. Инцидент произошел в одном из сел Атюрьевского района.

Как стало известно, малыш в возрасте 1,5 лет на некоторое время остался на кухне без родителей. В это время он и опрокинул на себя кружку с кипятком. В результате, малыш получил ожоги плеча, груди и живота и был доставлен в районную больницу.

Ранее сообщалось, что в Мордовии двое малолетних детей получили серьезные травмы, облившись кипятком. С ожогами второй степени - бедер, голеней и нижних конечностей - мальчики 2 и 3 лет были госпитализированы в Комсомольскую районную больницу.

Теперь представители службы ПДН проведут по факту произошедшего проверку.

Источник: izvmor.ru