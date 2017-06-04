В МЧС назвали причину взрыва в гаражном кооперативе в Саранске

Стали известны подробности взрыва, который прогремел вечером 1 июня в саранском поселке ТЭЦ-2 на улице Центральная. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, к моменту приезда спасателей полыхал один из 4-х гаражных боксов, на площади 20 кв. м. Пожарным удалось не допустить распространения огня и быстро его потушить.

Оказалось, что друг хозяина гаража занимался сварочными работами, в результате чего вспыхнула обшивка пола машины. Пока работник опускал машину с подъемника, огонь перекинулся на заднее сиденье. Мужчина не смог сам справится с пожаром с помощью огнетушителя. Поскольку в машине было установлено газовое оборудование, прозвучал взрыв.

В результате повреждена кровля бокса и уничтожен легковой автомобиль ВАЗ-21099.

Источник: 13.mchs.gov.ru