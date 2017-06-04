"Сенсорная кошка" поможет жителям Мордовии выбрать качественные продукты

В Мордовии разрабатывается уникальная технология "Сенсорная кошка". Работа ведется Корпорацией развития РМ.

Суть проекта в том, что созданная технология будет помогать человеку определиться, можно ли покупать определенный товар или нет. Пользователь приходит в магазин и, увидев на прилавке нужный продукт, наводите на него прибор, после чего вам будет предоставлена некая экспертиза.

Название "Сенсорная кошка" придумано не случайно, ведь эти животные не питаются несвежим.

Как сообщалось ранее, состоялась встреча врио главы Мордовии Владимира Волкова с гендиректором АУ "Технопарк-Мордовия" Виктором Якубой. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития Технопарка как основного объекта инновационной инфраструктуры республики.

Источник: izvmor.ru