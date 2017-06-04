Житель Мордовии пытался обменять в банке фальшивую купюру, найденную около рынка

Сотрудница одного из банков Саранска обратилась в полицию с заявлением о том, что к ней попала подозрительная купюра номиналом 1 000 рублей.

В пресс-службе МВД по РМ пояснили, что владелец поддельной банкноты, пожилой мужчина, пришел в банк для обмена ее на новую. Оперативникам он сообщил, что скомканную купюру нашел при выходе с рынка около автобусной остановки "Атемар".

Купюра была очень грязной, поэтому мужчина просушил ее, склеил, а затем обратился в банк с целью проверить ее подлинность.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

Напомним, в конце апреля работница одного из банков Саранска сообщила полиции, что при проверке старой купюры в 5 000 рублей, поступившей от жительницы города, поняла, что она поддельная.

Источник: 13.мвд.рф