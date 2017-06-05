78-летняя пенсионерка из Саранска получила травмы, упав в автобусе

Пожилая жительница Саранска оказалась в больнице из-за неудачной поездки в общественном транспорте.

Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, 78-летняя бабушка упала в автобусе во время резкого торможения. Инцидент произошел на проспекте Ленина.

Пассажирку доставили в больницу, где ей оказали помощь и рекомендовали наблюдение у врача в поликлинике по месту жительства. Отмечается, что водитель автобуса был совершенно трезв.

По факту ДТП проводится проверка.

Похожий инцидент произошел в Саранске в конце апреля. На улице Веселовского в салоне автобуса №44 60-летняя женщина не удержалась на ногах в момент внезапного торможения. Шофер не стал помогать потерпевшей и скрылся с места аварии.

Источник: gibdd.ru/r/13