Международный день йоги в Саранске отметят в парке им. Пушкина

Международный день йоги пройдет в Саранске 18 июня. Мероприятие состоится на территории Парка культуры и отдыха им. А.С. Пушкина с 15:00 до 17:00, сообщили в пресс-службе Минспорта РМ.

Участником спортивного праздника может стать любой желающий абсолютно бесплатно.

Добавим, что занятие йогой подразумевает выполнение традиционных индийских асан.

Как сообщалось ранее, в центре Саранска провалилась брусчатка. По словам очевидцев, часть тротуара начала уходить под землю вокруг канализационного люка, находящегося возле национального драматического театра. Глубина пустот достигает нескольких десятков сантиметров.

Источник: Минспорта РМ